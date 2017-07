Aachen/Hamburg.

An manchen Tagen muss Bernd Küppers für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in Städten sorgen, in denen er noch nie gewesen ist, und in die er vielleicht auch niemals reisen wird, zum Beispiel Hamburg. Vorgestern Abend stand er wieder am deutsch-belgischen Grenzübergang auf der A44 und erklärte, was seine Kollegen gerade tun: schauen, prüfen, rauswinken, kontrollieren.