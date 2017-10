Premiere an der A4: Neuer mobiler Blitzer hält tagelang durch

Merzenich/Köln. Er ist beweglich, gepanzert und kann tagelang ohne Pause arbeiten: „Enforcement Trailer“ heißt die neue mobile Anlage zur Geschwindigkeitsmessung, die nun auch bei der Autobahnpolizei Köln im Einsatz ist. Auf dem umstrittenen Autobahnabschnitt zwischen Merzenich und Kerpen war der markante Blitzer bis zum Donnerstagmittag erstmals im offiziellen Einsatz zu bewundern.

Hinter dem martialischen Namen „Enforcement Trailer“ (Enforcement bedeutet so viel wie Vollstreckung oder Durchsetzung) verbirgt sich ein kleiner Autoanhänger mit abgeschrägtem Aufbau, der am Einsatzort abgesenkt werden kann, so dass die Räder nicht mehr sichtbar sind. Der Hersteller Vitronic wirbt damit, dass die Außenhaut gepanzert ist und sogar Kugeln abhalten können soll. Dank einer unabhängigen Stromversorgung durch Akkus kann die Anlage bis zu fünf Tage am Stück im Dauereinsatz Temposünder ermitteln, ohne dass Polizeibeamte vor Ort sein müssen. Das spart der Polizei Geld und wertvolle Einsatzkapazitäten.

Auf dem unfallträchtigen Stück der A4 östlich von Merzenich, wo kürzlich Tempo 130 eingeführt wurde, erlebten Autofahrer am Mittwoch und Donnerstag den „Trailer“ in Aktion. „Er wird jetzt regelmäßig bei uns im Einsatz sein“, erklärte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Köln am Donnerstag. Wer also häufiger auf den Autobahnen A4, A44, A544 und A61 unterwegs ist, wird sich an den Anblick gewöhnen müssen.

Ein Unbekannter in der Region ist das Gerät mit dem markanten Aufbau, der an einen kleinen Bunker mit Sehschlitz erinnert, allerdings nicht. Der Einführung in Nordrhein-Westfalen in dieser Woche, auch bei der Polizei in Dortmund, ging eine ausführliche Testphase bei der Kölner Polizei voraus. Dabei kam der blitzende Anhänger an Autobahnen und im Stadtgebiet zum Einsatz. Auch an der A4 war der Trailer schon zu sehen.

Allzu sicher sollten sich Raser aber auch auf den verbleibenden Autobahnen in der Region nicht fühlen. Auch dort wird schon in Kürze des öfteren ein „Enforcement Trailer“ hinter der Leitplanke lauern. Die Autobahnpolizei Düsseldorf, die unter anderem für den nördlichen Abschnitt der A44 ab Jülich und die A46 bis Heinsberg zuständig ist, soll bis Jahresende ebenfalls einen Blitzanhänger bekommen.