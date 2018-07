Mönchengladbach - Polizistin auf der A61 totgefahren: Mehrjährige Haft für Lkw-Fahrer

Mönchengladbach.

Lange zwei bis drei Sekunden hat der Lkw-Fahrer Zeit zu reagieren. Das macht der Mönchengladbacher Richter Ralf Gerads am Dienstag deutlich. Doch der Lkw-Fahrer ist an dem Abend im Dezember 2017 so betrunken, dass er den grauenhaften Unfall nicht verhindert: Er kracht in das Polizeiauto, das auf dem Seitenstreifen der A61 bei Viersen mit Blaulicht auf ihn wartet.