Düsseldorf - Polizisten stoppen Männer mit Äxten: Warnschüsse

Düsseldorf.

Gleich in zwei Fällen hat die Polizei in Düsseldorf Warnschüsse abgegeben, um Männer mit Äxten zu stoppen. In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mörsenbroich wählte eine Bewohnerin den Notruf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 71 Jahre alter Nachbar habe am Freitagabend aggressiv mit einer Axt gegen die Tür der Frau geschlagen.