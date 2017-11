Polizist stößt Aktivistin: Staatsanwaltschaft ermittelt

Aachen. Aufgrund der Berichterstattung unserer Zeitung hat die Aachener Staatsanwaltschaft nach dem „Ende Gelände“-Protest im Tagebau Hambach vergangenen Sonntag ein weiteres Vorermittlungsverfahren eingeleitet. Das bestätigte Staatsanwalt Jost Schützeberg am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung.

Mehr zum Thema Video "Ende Gelände": Hunderte Demonstranten stürmen den Tagebau Hambach Bildergalerie „Ende Gelände“: Aktivisten dringen in Tagebau Hambach ein

Die Videoaufnahme zweier Münchener Journalisten zeigt eindeutig, dass ein Polizist eine junge Aktivistin vor ein herantrabendes Pferd gestoßen und sie so in Lebensgefahr gebracht hatte.

Es werde nun anhand des Videos geprüft, ob in dieser Situation der Anfangsverdacht einer Straftat vorliege, sagte Schützeberg weiter. Eine Entscheidung darüber, ob ein förmliches Ermittlungsverfahren gegen den Polizisten eingeleitet wird, könnte nächste Woche fallen.

Bereits am Mittwoch hatte die Staatsanwaltschaft ein Vorermittlungsverfahren wegen des Einsatzes von Reizgas bei der Protestaktion in Tagebau Hambach eingeleitet. Auch in diesem Fall wird nun geprüft, ob der Einsatz angemessen war, oder ob sich ein oder mehrere Polizisten möglicherweise falsch verhalten haben.