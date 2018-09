Duisburg.

Es sind Zustände wie man sie eigentlich nur aus Schrottimmobilien kennt, aber nicht in einem großen Polizeipräsidium erwartet – und schon gar nicht einem so wichtigen wie dem Duisburger. Die Umkleidekabinen der Polizisten sind in Teilen verkommen, die sanitären Einrichtungen in einem unzumutbaren Zustand, wie eine Reihe von Fotos belegen, die unserer Redaktion vorliegen.