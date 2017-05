Polizei warnt: Viele Ampeln in der Städteregion ausgefallen

Städteregion Aachen. In einigen Kommunen der Städteregion sind seit dem Montagmorgen aus bisher unbekannten Gründen mehrere Ampelanlagen ausgefallen.

Nach Angaben der Polizei war gegen 7 Uhr die erste entsprechende Meldung eingegangen, weil die Ampelanlagen am Aachener Elisenbrunnen nicht mehr funktionierten. Weitere Störungen gab es in der Folge in Aachen, Würselen und Baesweiler.

Die Servicefirmen zur Ampelreperatur seien alarmiert. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer darum, sich rücksichtsvoll zu verhalten – insbesondere, da der Verkehr nicht an allen betroffenen Stellen geregelt werden könne. Wann die Störungen behoben sind, ist derzeit noch nicht abzusehen. Wir berichten weiter.