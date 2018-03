Euregio: Polizei verfolgt Autodieb durch drei Länder

Nuth. Ein Autodieb hat am Samstag mit einem spektakulären Fluchtversuch die belgische, niederländische und deutsche Polizei auf Trab gehalten. Die Verfolgungsjagd endete im niederländischen Nuth, wo der 47-Jährige gegen die Wand eines Supermarkts fuhr.

Der 47-Jährige hatte in Belgien versucht, einen Van zu stehlen. Als die Polizei ihn aufhalten wollte, fuhr der Mann los, wobei er ein Polizeiauto rammte. Die Flucht des Mannes führte dann über die Autobahn 76 in die Niederlande, wo die niederländische Polizei die Verfolgung übernahm. Euregional wurde die Flucht, als der Mann auch noch die deutsche Grenze überquerte, so dass die deutsche Polizei die Fährte aufnahm, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber.

Über die Autobahn fuhr der Mann zurück in die Niederlande und versuchte, an der Abfahrt Nuth über kleinere Straßen zu entkommen. Im Ort Nuth endete dieser Versuch jedoch: Der 47-Jährige fuhr mit dem gestohlenen Wagen frontal in einen Supermarkt und zerstörte so ein Schaufenster. Der Fahrer konnte unverletzt verhaftet werden.