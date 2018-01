Düsseldorf - Polizei sucht weiter nach Düsseldorfer Tresorknackern

Düsseldorf. Am Tag nach dem Einbruch in einen Goldhandel in Düsseldorf sind die Diebe weiter auf der Flucht. Die Täter hatten in der Neujahrsnacht zwei Tresore gesprengt und aus den dortigen Schließfächern Edelmetalle erbeutet. Zunächst müssten die Spurenlage überprüft und Zeugen vernommen werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch nach dem Fluchtwagen werde zur Zeit gefahndet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne noch nicht genannt werden, so die Polizei. Auch der Wert der Beute sei schwer zu erfassen, da bei dem Raub private Schließfächer betroffen waren. Wie sich bei den Ermittlungen zeigte, war das Kennzeichen des Autos gestohlen.

Die Täter verschafften sich in der Nacht zum Montag Zugang in eine benachbarte Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Von dort stemmten sie ein Loch in die Hinterwand zu jenem Haus, in dem sich die Geschäftsräume des An- und Verkaufs von Gold befinden.

Zwei Anwohner, die am frühen Morgen zu ihrer Wohnung zurückkehrten, störten die Männer bei ihrer Tat und verhinderten weitere Sprengungen. Die Nachbarn bemerkten, wie mehrere Männer den Kofferraum eines Wagens vor dem Garagentor mit einer vollgepackten Golftasche und Kartons beluden. Als sie die Täter ansprachen, seien diese in den Wagen gestiegen und ohne Hast abgezogen. Das Paar entdeckte Hebelspuren am Garagentor und alarmierte die Polizei.