Haan - Polizei sucht nach Säure-Anschlag weiter nach den Tätern

Haan. Zwei Tage nach dem Säure-Anschlag auf den Finanzvorstand der RWE-Tochter Innogy haben die Ermittler nach eigenen Angaben noch keinen konkreten Hinweis auf die Täter. Inzwischen habe man mit dem 51-jährigen Bernhard Günther sprechen können, sagte eine Sprecherin der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Dienstag - das Opfer habe aber selbst keine Hinweise zur Tat geben können.

Mehr zum Thema

Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass es bereits vor sechs Jahren einen Überfall auf den Manager gab. Die Tat konnte damals nicht aufgeklärt werden. „Wir prüfen natürlich nun, ob Zusammenhänge zwischen beiden Taten bestehen.” Derzeit gebe es dafür aber noch keine Anhaltspunkte. „Wir ermitteln weiter in alle Richtungen, beruflich und privat”, sagte die Staatsanwältin.

Einen Bericht der „Bild”-Zeitung (Dienstag), wonach am Tatort DNA-Spuren sichergestellt worden seien, wollte eine Sprecherin nicht kommentieren.

Der 51-jährige Günther war am Sonntag in Haan bei Düsseldorf in einer Parkanlage von zwei Unbekannten angegriffen und zu Boden geworfen worden. Sie schütteten ihm ätzende Säure ins Gesicht und konnten fliehen. Günther erlitt schwerste Verletzungen, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Nach dem Säure-Anschlag übernimmt Vorstandsmitglied Hans Bünting bis auf weiteres die meisten Aufgaben aus dessen Bereich. „Damit ist die Handlungsfähigkeit des Unternehmens sichergestellt”, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Erhard Schipporeit am Dienstag nach einer Sitzung des Gremiums. Den Anschlag verurteilte der Aufsichtsrat.

Bünting ist im Innogy-Vorstand für die erneuerbaren Energien zuständig. Beim Vorläufer von Innogy, der RWE Innogy GmbH, war Bünting viereinhalb Jahre lang Finanzchef.

Zugleich bestätigte der Aufsichtsrat die vom Vorstand vorgestellte Wachstums- und Investitionsstrategie. Details sollen am Montag bei der Vorlage der Bilanz vorgestellt werden. Innogy steht unter Druck, Kosten zu sparen. Dabei steht vor allem das noch vom ehemaligen Vorstandschef Peter Terium lancierte Milliardeninvestitionsprogramm im Mittelpunkt.

Schipporeit erklärte nach der Sitzung: „Mit den inzwischen eingeleiteten Maßnahmen zur Kostendisziplin sehe ich Innogy auf gutem Weg.” Innogy sei unverändert gesund und ertragsstark und damit für die Herausforderungen der neuen Energiewelt gut gerüstet.