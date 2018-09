Köln - Polizei stoppt Fahrer: Nächtliches Autorennen in Köln

Köln. Zwei Männer haben sich mit ihren Autos in Köln ein illegales Rennen geliefert und sind dabei mit Vollgas und quietschenden Reifen durch die Stadt gerast. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten Beamte einer sogenannten Spezialprojektgruppe am Freitagabend einen der Raser stoppen.

Der 26-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.

Die beiden Autofahrer waren an einer roten Ampel im Stadtteil Deutz zusammengetroffen und hatten sich mit aufheulenden Motoren gegenseitig angestachelt, um dann loszurasen. An der nächsten Ampel habe sich das Geschehen wiederholt, hieß es. Die Wagen seien deutlich zu schnell gewesen.

Als sich die Polizei auf die Spur der Raser setzte, sei einer der Fahrer entkommen. Die Fahndung nach ihm lief am Sonntag noch. Verletzt wurde niemand. In der Vergangenheit war es in Köln immer wieder zu illegalen Autorennen gekommen.