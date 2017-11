Polizei stellt im Hambacher Forst bombenartige Gegenstände fest

Aachen/Merzenich.

Der Beginn der am Dienstagabend vom Oberverwaltungsgericht wieder gestoppten Rodungsarbeiten im Hambacher Forst verlief in etwa so, wie die Polizei es befürchtet hatte. Aachens für den Einsatz verantwortlicher Polizeipräsident Dirk Weinspach war gar so besorgt, dass er kurzfristig zu einer Pressekonferenz lud, in der er mitteilen musste, dass die Polizei am Montag und Dienstag im Hambacher Forst bombenartige Gegenstände sichergestellt habe.