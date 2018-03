Hambach/Merzenich - Polizei mit Pyrotechnik beworfen: Vermummte im Hambacher Forst festgenommen

Hambach/Merzenich. Zwei ungesicherte und mehrere Meter tiefe Erdstollen auf Waldwegen im Hambacher Forst mussten am Montagmorgen von Mitarbeitern der RWE gefüllt werden. Die Arbeiten wurden von vermummten Personen gestört, die Pyrotechnik auf die Polizeibeamten warfen. Vier Aktivisten wurden festgenommen.

Die Erdlöcher wurden von Unbekannten ausgehoben und stellten erhebliche Gefahren für Waldbesucher und Spaziergänger dar. Um an den ersten Erdstollen gelangen zu können, mussten zuvor eine Barrikade auf dem Waldweg entfernt werden. Die Aachener Polizei sicherte die notwendigen Arbeiten.

Beim anschließenden Befüllen des Erdlochs kam es dann zur Auseinandersetzung. Mehrere vermummte Personen bewarfen die Beamten mit Knall- oder Feuerwerkskörpern, woraufhin drei beteiligte Frauen vorläufig festgenommen werden konnten. Sie wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Ein vierter Täter konnte im weiteren Verlauf des Einsatzes ermittelt und ebenfalls festgenommen werden.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verdacht des Landfriedensbruchs eingeleitet. Der Einsatz war gegen 12.15 Uhr beendet.

Die Arbeiten am zweiten Erdstollen verliefen störungsfrei. Die Beamten der Polizei werden auch in Zukunft an Arbeiten der RWE beteiligt sein, um die Sicherheit im Bereich des Hambacher Forstes zu gewährleisten.