Köln - Polizei Köln zerschlägt Fälscherbande

Köln.

Die Polizei Köln hat bei einer großangelegten Razzia am Dienstag eine organisierte Fälscherbande zerschlagen. Vier Tatverdächtige wurden festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln mit. Am Dienstagmorgen durchsuchten rund 100 Einsatzkräfte insgesamt 19 Privat- und Geschäftsräume in Meschede im Sauerland sowie in Köln, Bergisch Gladbach und Hürth.