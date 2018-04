Aachen/Bergheim - Polizei entdeckt Cannabisplantage mit etwa 4000 Pflanzen

Aachen/Bergheim.

Dank der guten Nase einiger Handwerker hat die Polizei eine Hanfplantage mit fast 4000 Pflanzen in einer Lagerhalle in Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) entdeckt. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatten die Handwerker bei Dacharbeiten an der Halle am Dienstag den auffälligen Geruch wahrgenommen.