Aachen - Polizei befreit Flüchtlinge aus Lkw an der A44

Aachen.

Die Polizei hat am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr sechs Flüchtlinge aus einem geschlossenen Lastwagen befreit. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte am Vormittag die Bundespolizei Aachen. Ein Lkw-Fahrer habe am Rastplatz Lichtenbusch auf dem deutsch-belgischen Grenzübergang an der A44 Klopfzeichen auf der Ladefläche vernommen und die Polizei verständigt.