Düsseldorf - Plädoyers im Wehrahn-Prozess starten am Donnerstag

Düsseldorf.

Im Prozess um den Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn sollen am Donnerstag (9.30 Uhr) die Plädoyers beginnen. Der Prozess am Landgericht hatte vor einem halben Jahr begonnen. Dem Angeklagten wird zwölffacher versuchter Mord vorgeworfen.