Pinkpop 2017: Justin Bieber kommt nach Landgraaf

Landgraaf. Die monatelangen Gerüchte haben sich bestätigt: Justin Bieber kommt im Juni als Headliner zum Pinkpop-Festival 2017 nach Landgraaf. Das teilte der Veranstalter am Mittwochmorgen auf seinem Twitter-Account mit.

Der kanadische Sänger ist mit seinen 22 Jahren einer der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten. Im Juni wird er am ersten Tag des Pinkpop-Festivals im niederländischen Landgraaf auftreten.

Bieber hat seine Karriere als Superstar vor Millionen Teenagern gestartet und mittlerweile weltweit über 15 Millionen Alben verkauft.

Auch der niederländische DJ Martin Garrix wird in Landgraaf auftreten. Pinkpop-Chef Jan Smeets glaubt, dass es eine Zusage seitens Bieber ohne Garrix nicht gegeben hätte. Es könne auch gut sein, dass die beiden eine gemeinsame Show auf der Bühne performen. Die genauen Pläne sollen im März präsentiert werden. Das berichtet das niederländische Nachrichtenportal 1limburg.nl.

Als weitere Künstler werden Green Day, Kings Of Leon, System Of A Down und The Ten Bells in Landgraaf auftreten.

.