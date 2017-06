Zur Person

Marielies Schwering ist Pastoralreferentin im Bistum Aachen und unterstützt dort unter anderem die regionalen Leitungsteams. Außerdem ist sie in den Bereichen Qualifizierung, Begleitung und Unterstützung ehrenamtlich Tätiger in der Vorbereitung und Leitung von Gottesdiensten tätig, macht Begräbnisdienst und begleitet Erwachsene in Glaubensfragen.

Die 53-Jährige hat vier Kinder und lebt in Roetgen. Sie ist aktiv in der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Aachen-Kornelimünster-Roetgen, die insgesamt aus neun einzelnen Gemeinden besteht.