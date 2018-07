Aachen.

Was für eine Reiterin! Was für ein Pferd! Was für ein magischer Auftritt! Als sich die Nacht über das Dressurstadion in der Aachener Soers gelegt hat und die französische Weltklassereiterin Alizée Froment auf Mistral einreitet, hat die CHIO-Auftaktveranstaltung „Pferd & Sinfonie“ zum Thema „Märchen, Mythen, Helden“ ihre Königin gefunden.