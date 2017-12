Köln.

Peter Millowitsch wollte über die „Zukunft Millowitsch“ sprechen – und verkündete das Ende: An seinem 70. Geburtstag will er das letzte Mal in einem Schwank mitspielen. Gerüchte gab es schon länger, am Dienstag hat der Kölner Volksschauspieler nun verkündet, dass er Schluss macht.