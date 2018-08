Gütersloh - Personallage in NRW-Kitas liegt über Bundesschnitt

Gütersloh. Bei der Personalausstattung in Kindergärten für Drei- bis Sechsjährige hat Nordrhein-Westfalen einer Studie zufolge Fortschritte gemacht. In den Krippen für die Kleinsten unter drei Jahren tritt NRW dagegen beim Qualitätsausbau auf der Stelle, wie aus dem am Dienstag in Gütersloh veröffentlichten „Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme” der Bertelsmann Stiftung hervorgeht.

Eine pädagogische Fachkraft betreute zum Stichtag 1. März 2017 demnach rechnerisch 8,9 Kindergartenkinder - fünf Jahre zuvor waren es 9,8 ganztagsbetreute Jungen und Mädchen ab drei Jahren. In den Krippen für Unterdreijährige blieb der Personalschlüssel dagegen unverändert bei 1 zu 3,7 Kindern. In beiden Fällen liegen die Werte für 2017 über dem Bundesdurchschnitt: von einer Fachkraft für 9,1 Kindergartenkinder ab drei Jahren und einer Erzieherin für 4,3 Krippenkinder unter drei Jahren.

Der Städtetag NRW betonte, bei den Unterdreijährigen sei zwar der Betreuungsschlüssel seit 2012 gleichgeblieben, die Städte hätten diese Plätze aber „dynamisch ausgebaut”: Von rund 117.000 Plätzen 2012 auf nun mehr als 190.000 Plätze im laufenden Kindergartenjahr. „Das ist eine Erfolgsgeschichte”, sagte Geschäftsführer Helmut Dedy laut Mitteilung. Die Städte wollten den Ausbau fortsetzen, bis jedes Kind mit Betreuungsbedarf einen Platz habe und zugleich die Qualität der Betreuung verbessern. Dafür brauche es „eine auskömmliche Finanzierung”.

Die Bertelsmann Stiftung sieht weiteren Ausbaubedarf. Angesichts eines nach wie vor bestehenden Ost-West-Gefälles benötigten vor allem die ostdeutschen Bundesländer für ein Aufholjagd mehr Geld vom Bund, betonte Stiftungsvorstand Jörg Dräger. Das geplante „Gute-Kita-Gesetz” der Bundesregierung sehe zudem bisher nur eine Finanzierung bis 2022 vor.

Die Stiftung plädierte dafür, die Bundesmittel für die Länder nach der dortigen Anzahl der Jungen und Mädchen in Kindertagesbetreuung zu bemessen. Sollte das so kommen, würde NRW dann nach Bertelsmann-Berechnungen 2021 und 2022 mit jeweils mehr als 400 Millionen Euro rechnen können. Damit wären rund 46 Prozent des jährlichen Finanzbedarf für den Kita-Ausbau abgedeckt, wie die Stiftung vorrechnete. Eine „riesige” Finanzierungslücke bleibe.

Für einen optimalen Personalschlüssel in Nordrhein-Westfalen sind nach Einschätzung der Stiftung zusätzlich 15 536 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte und weitere 706 Millionen Euro pro Jahr erforderlich. Der Bedarf erhöhe sich noch einmal deutlich, wenn man alle Kitas mit einer professionellen Leitungskraft ausstatten wolle. In NRW würden gut 90.900 Kinder unter drei Jahren und knapp 490.400 Kita-Kinder ab drei Jahren betreut.

Im Vergleich der Bundesländer zeigt sich: In NRW besteht neben Bayern und Rheinland-Pfalz das größte Qualitätsgefälle innerhalb des Bundeslandes. Je nach Wohnort könne der Betreuungsschlüssel deutlich variieren. So musste in Solingen 2017 eine Krippenfachkraft mit 4,7 Kindern fast zwei Unterdreijährige mehr betreuen als eine Erzieherin in Herne. Auch bei den älteren Kita-Kindern lag Herne mit einem Schlüssel von 1 zu 7,8 Kindern zwischen drei und sechs Jahren vorne. Die Situation sei in Duisburg hingegen besonders ungünstig bei Kindergartenkinder - mit einer Fachkraft für 10,2 Jungen und Mädchen ab drei Jahren aufwärts.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund mahnte Nachbesserungen beim „Gute-Kita-Gesetz” an. Bei „Dauer und Art der Finanzierung” müsse der Bund deutlich nachlegen. Sonst werde das wichtige Gesetz scheitern, was ein „verheerendes Zeichen für Familien” wäre, mahnte die Vizevorsitzende Elke Hannack. Auch in vielen Großstädten betreue eine Fachkraft oft noch immer zu viele Kinder.