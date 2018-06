Landgraaf - Pearl Jam begeistern bei Pinkpop-Auftakt

Landgraaf. Mit einem intensiven Zweieinhalb-Stunden-Auftritt von Pearl Jam ist das Pinkpop Festival am Freitag in seine 49. Auflage gestartet. Bei sommerlichem Wetter auf dem Megaland-Gelände setzten Eddie Vetter und Kollegen den stimmungsvollen Schlusspunkt an einen abwechslungsreichen Auftakttag.

Vor der lange erwarteten Rückkehr der gereiften und vielseitigen Grunge-Rocker aus Seattle - der erste Auftritt im Jahr 1992 gilt bis heute als legendär - hatten unter anderem die altgedienten US-Punkrocker The Offspring, das britische Alternative-Rock-Quartett Snow Patrol oder Geheimtipps wie der niederländische Indiepop-Songwriter Blaudzun für Stimmung bei zehntausenden Musikfans gesorgt.

Auf vier Bühnen findet sich an allen drei Tagen der Pinkpop-typische Mix aus einem breiten Spektrum zwischen handgemachter Rockmusik und angesagten Elektro-Sounds. Am Samstag stehen unter anderem Ex-Oasis-Kopf Noel Gallagher, die schottischen Pop-Überflieger The Script und die amerikanische Progressive-Metal-Band A Perfect Circle auf der Bühne, ebenso spannende Nachwuchskünstler wie das feierfreudige Rotterdamer Funk-Rap-Trio De Likt.

Krönender Abschluss ist der Auftritt der Foo Fighters, die vor drei Jahren wegen einer Verletzung ihres Frontmanns Dave Grohl in Landgraaf passen mussten. Am Sonntag schließt Bruno Mars das 49. Pinkpop-Festival ab. Für beide Tage gibt es noch Karten an der Tageskasse.