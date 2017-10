Ortsschilder auf Platt? Neue Wege am Ortseingang

Aachen. Es gab mal ein Ortsschild, das wies Aachen als „Bundesligastadt“ aus, 2006 ist das gewesen, und die Fakten entsprachen der Realität, was damals dem Fußballverein Alemannia zu verdanken war. Das Schild war von Unbekannten verändert worden, und nach einiger Zeit wurde das Wort „Bundesligastadt“ entfernt. Es ist nicht erlaubt, Ortsschilder mit Zusatznamen zu versehen. Das will die Landesregierung jetzt ändern.

Den Kommunen mehr Spielraum bei der Gestaltung ihrer Ortseingangsschilder geben: Darauf zielt die Initiative des von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) so zugeschnittenen NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Geplant ist, nicht nur die Verwendung von Zusatzbezeichnungen zu legalisieren, sondern auch die des Ortsnamens in Platt- oder Niederdeutsch.

„Warum soll in Nordrhein-Westfalen nicht das möglich sein, was in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg seit Jahren erlaubt ist?“, begründet das Ministerium seinen Vorstoß auf Anfrage unserer Zeitung. Ein Sprecher nennt die Initiative „einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zur Identitätsstärkung in den Gemeinden und Städten“. Bislang waren Veränderungen nicht erlaubt, weil die Schilder dann als potenzielle Gefahr für die Verkehrssicherheit galten. Was die Beschriftung angeht, gibt es drei Vorgaben, die das Land macht.

Erstens muss auf dem Ortsschild nach wie vor der hochdeutsche Name der Kommune auftauchen. Zweitens ist die Stadt oder Gemeinde verpflichtet, die Kosten für die neuen Schilder selbst zu tragen. Drittens muss es einen erkennbaren Willen für eine Umgestaltung geben. „Wir wollen nichts aus Düsseldorf verordnen, sondern setzen auf die Handelnden vor Ort. Die wissen, ob die zusätzliche Bezeichnung erwünscht ist“, wird Kommunal-Ministerin Ina Scharrenbach in einer Stellungnahme ihres Hauses zitiert.

Wie die Willensbildung beim Ortsschild ablaufen könnte, darüber gibt es in den Kommunen noch keine genaue Vorstellung. Aus der Stadt Düren etwa war gestern auf Anfrage keine Stellungnahme zur Initiative zu erhalten. In Heinsberg hieß es, aktuell gebe es keine Überlegungen, die Schilder zu verändern. Ob man für so etwas offen wäre, dazu wolle man sich aktuell nicht äußern. „In der Vergangenheit hatten wir keine Initiativen in diese Richtung“, sagte Alexander Reiners, Leiter des Ordnungsamts in Heinsberg.

In Aachen, sagte Stefan Herrmann aus dem Presseamt, gebe es ja ganz grundsätzlich viele Themen, die man sich auf den Ortsschildern vorstellen könne. Von Universität bis Kaiser Karl. Herrmann sagt auch: „Aber eine Initiative dazu muss aus der Politik kommen.“ Wie auch immer die aussehen könnte: Ein Comeback der „Bundesligastadt“ Aachen ist aktuell unwahrscheinlich. Zumindest, so lange es um Fußball geht.