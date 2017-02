Orkantief „Thomas” fällt Bäume: Bahnverkehr beeinträchtigt

Stolberg/Aachen.

Orkantief „Thomas” hat die Region am Donnerstagabend fest in den Griff genommen und ordentlich durchgeschüttelt, was für umgestürzte Bäume und Behinderungen im Bahnverkehr sorgte. Dies hat die Regionalbahn 20 sowie die Regionalexpresse 1 und 9 betroffen. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.