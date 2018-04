Düsseldorf - Organisatoren stellen Planungen für NRW-Olympia-Bewerbung 2032 vor

Düsseldorf.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Sportmanager Michael Mronz stellen am Mittwoch die nächsten Schritte für eine mögliche Bewerbung Nordrhein-Westfalens für die Olympischen Sommerspiele 2032 vor. Mronz als Begründer der Initiative will die Planungsbroschüre „Rhein Ruhr City 2032” präsentieren. Auch Oberbürgermeister und Vertreter der beteiligten Kommunen werden bei dem Termin in der Düsseldorfer Staatskanzlei dabei sein.