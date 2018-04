Aachen - Ordensgründerin Clara Fey ist mit ihren praktischen Lehren allgegenwärtig

Blick in die Geschichte

Clara Fey (geboren am 11. April 1815 in Aachen, gestorben am 8. Mai 1894 in Simpelveld/Niederlande), gründete 1844 zusammen mit Wilhelmine Istas, Leocardia Statz und Louise Vossen die Gemeinschaft der Schwestern vom armen Kinde Jesus in Aachen. 1848 stimmte der Kölner Erzbischof Kardinal Johannes von Geissel der Errichtung der Kongregation offiziell zu.

Gründungsziel des Ordens war die Hilfe für bedürftige Kinder und Jugendliche durch die Chance einer schulischen Ausbildung und durch soziale Unterstützung.

Weggefährtinnen von Clara Fey waren in Aachen Franziska Schervier und Pauline von Mallinckrodt. Die drei waren Schülerinnen von Luise Hensel. Franziska Schervier gründete 1851 in Aachen den Orden der Armen-Schwestern vom heiligen Franziskus, sie wurde 1974 seliggesprochen. Pauline von Mallinckrodt gründete 1849 die Kongregation der Schwestern der Christlichen Liebe. Sie wurde 1985 seliggesprochen.

Paramentenstickerei: Bereits 1848 wurden die ersten Stickateliers gegründet. Die Schwestern stickten im Stile des Historismus und füllten damit erfolgreich eine „Marktlücke“. Ihre Produkte wurden bis nach Rom geliefert.

1872 begann der Kulturkampf. Rund 600 Schwestern und 12.000 betreute Kinder und Jugendliche waren betroffen. Alle Häuser in Preußen mussten schließen. Nur das bis heute existierende Haus der Kongregation in Burtscheid blieb bestehen, da man dort alte und kranke Schwestern pflegte.

Clara Fey starb 1894 in Simpelveld. Ihre Gebeine wurden in die Klosterkirche „Haus Loreto“ überführt. 2012 fanden sie Aufnahme in der Bischofsgruft des Aachener Doms. Am 6. Mai 2018 kommen sie in die Kind-Jesu-Kapelle des Klosters an der Jakobstraße in Aachen.

Bei Clara Feys Tod hatte der Orden 1160 Mitglieder, 1923 gründete man erste Konvente in Südamerika.

Heute leben etwa 450 Schwestern in Belgien, Deutschland, England, Lettland, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Spanien, Kasachstan, Kolumbien, Peru und Indonesien.



