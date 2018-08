Düsseldorf - Oldies, Luxusmobile und Kompaktmodelle: Caravan Salon ist eröffnet

Düsseldorf. Mit vielen Neuheiten bei Caravans und Reisemobilen hat der Caravan Salon am Samstag in Düsseldorf seine Pforten geöffnet. „Die Tore sind auf”, sagte ein Sprecher - und der Andrang war groß. Bei der weltgrößten Messe für Caravaning zeigen mehr als 600 Aussteller rund 2100 Freizeitfahrzeuge.

Von den sehr gefragten Kompaktmodellen über Retro-Mobile bis hin zu modernen Luxusvarianten sei bis zum 2. September alles für Reiselustige und Campingfans dabei, versprachen Branchenverband CIVD und die Messe.

Die Branche boomt und ist bei Neuzulassungen und Umsatz auf Rekordkurs. Bei vielen Campern sind laut Caravaning Industrie Verband (CIVD) agile und kompakte Modelle gefragt. Zudem erlebten Alkoven-Reisemobile mit einer Schlafnische oberhalb des Fahrhauses derzeit als Familienfahrzeuge eine Renaissance.

Auch die Digitalisierung hat Einzug gehalten. Füllstände lassen sich via App kontrollieren und Heizungen per Smartphone regeln. Für digitale Aufrüstung, elektronische Helfer, Ausstattungsextras und Komfort sei der Verbraucher auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen, hieß aus der Branche.

Hingucker in Düsseldorf ist ein Zwölf-Meter-Luxusmobil mit 500 PS, in dessen „Bauch” - eine patentierte Mittelgarage - ein Auto mitreisen kann. Das Gefährt ist laut Messe in der ausgestellten Variante mit knapp 1,5 Millionen Euro das teuerste des diesjährigen Caravan Salons. In den Fokus rückt die Messe auch einen Anhänger, den ein Hersteller zum „ersten Caravan mit eigenem Elektro-Antrieb” macht. Ein „Caravanboat” soll Wohnwagen und fahrbares Hausboot vereinen.