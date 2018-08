Aachen - Nur mal kurz an der Schule parken? Häufig sehr gefährlich!

Schulwegratgeber im Internet

Der ADAC bietet im Internet einen aktuell überarbeiteten Schulwegratgeber an, der Eltern die Grundregeln für den Schulweg erklärt (https://www.adac.de/_mmm/pdf/Schulwegratgeber_79491.pdf). Sollten Schulen Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem ADAC bezüglich Verkehrssicherheit haben, können sie eine Email an vku@nrh.adac.de schreiben.