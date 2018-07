Aachen - Nur ein Sommer, wie er früher einmal war?

Chance auf Hitzefrei erst ab 35 Grad Celsius

Am Arbeitsplatz: Zeigt das Thermometer hier Temperaturen von 26 Grad und mehr an, sollte der Arbeitgeber etwas tun. Und ab 30 Grad muss er das sogar, erklärt die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) mit Verweis auf die Technischen Regeln für Arbeitsstätten. Gegen Hitze im Büro kann der Chef zum Beispiel Getränke zur Verfügung stellen, vorübergehend Gleitzeit einführen oder die Kleiderordnung lockern. Eine Chance auf Hitzefrei haben Arbeitnehmer allerdings erst, wenn in einem Raum mehr als 35 Grad Celsius herrschen.

Im Auto: An sehr heißen Sommertagen kann sich die Luft im Auto leicht auf über 60 Grad Celsius erwärmen. Aufgeheizte Fahrzeuge sollten deshalb vor Fahrtbeginn ordentlich durchgelüftet werden. Dann sollte die Lüftung zunächst einige Zeit auf Umluft laufen – so kühlt das Fahrzeug schneller ab, weil keine warme Luft von außen zugeführt wird. Beim Parken hält ein Sonnenschutz einen Teil der Hitze draußen. Gut, wer ein Auto mit Klimaanlage hat. Aber bitte nicht einsteigen und dann den Innenraum „tieffrosten“. Auch hier gilt: zunächst gut lüften. Auf Kurzstrecken bei niedrigem Tempo wie in der Stadt öffnen Autofahrer besser die Fenster, rät der TÜV Süd. Denn auf Distanzen von wenigen Kilometern bringt die Klimaanlage nichts.