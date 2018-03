Düsseldorf.

In nordrhein-westfälischen Gerichtssälen sollen Gesichtsverhüllungen künftig verboten werden. Dies sieht ein so genanntes „Neutralitätsgesetz“ vor, dessen Eckpunkte das Landeskabinett soeben gebilligt hat, wie NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.