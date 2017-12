Düsseldorf - NRW will 2018 Paket für mehr Sicherheit vorlegen

Düsseldorf.

Nordrhein-Westfalens Landesregierung will im neuen Jahr ein Paket für mehr Sicherheit im Land schnüren. „Innenminister Herbert Reul arbeitet mit Hochdruck an umfassenden Verbesserungen für die Arbeit der Sicherheitsbehörden”, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) der „Rheinischen Post” am Samstag.