Düsseldorf.

Künftig sollen Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen acht statt bisher vier verkaufsoffene Sonntage pro Geschäft und Jahr durchführen können. Eine weitere Lockerung der Ladenöffnungszeiten an Rhein und Ruhr ist Bestandteil eines so genannten „Entfesselungsgesetzes“, das NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag in den Düsseldorfer Landtag eingebracht hat.