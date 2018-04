Düsseldorf - NRW-Tag 2018 in Essen: Gründungsfeier erstmals im Ruhrgebiet

Düsseldorf.

Der Nordrhein-Westfalen-Tag anlässlich der Gründung des Landes 1946 findet in diesem Jahr in Essen statt. Wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte, wird der Festtag vom 31. August bis zum 2. September auf dem Gelände der einstigen Zeche Zollverein gefeiert.