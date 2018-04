Düsseldorf - NRW stellt fünf Millionen Euro Beihilfe für Frostschäden bereit

Düsseldorf.

Obstbauern in Nordrhein-Westfalen können 2018 und 2019 insgesamt fünf Millionen Euro Beihilfe für Frostschäden geltend machen. „Unsere Entschädigungsregelung soll die größte Not abmildern”, teilte NRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU) am Freitag in Düsseldorf mit.