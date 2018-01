Düsseldorf - NRW-SPD stimmt nicht über mögliche GroKo ab

Düsseldorf. Wenige Tage vor der Abstimmung über Koalitionsverhandlungen auf dem SPD-Parteitag ist eine Zustimmung der Delegierten trotz des Werbens von Parteichef Martin Schulz ungewiss. Schulz appellierte am Dienstag eindringlich an seine Partei, den Weg frei zu machen für Koalitionsverhandlungen mit der Union. „Es lohnt sich”, sagte er in einem Live-Chat mit Facebook-Nutzern.

Es gehe darum, Deutschland und Europa besser zu machen. Es gehe um das Leben der Menschen und darum, dass es gerechter zugehe in der Bundesrepublik.

Die Menschen warteten darauf, „dass wir etwas für sie tun”, sagte Schulz. Ohne die SPD sei Deutschland „nicht regierbar”, mahnte er. „Warum sollten wir es nicht tun, wenn wir das Leben der Menschen konkret verändern können?”

Union und SPD hatten am vergangenen Freitag die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche vorgestellt. Am Sonntag soll ein Bundesparteitag in Bonn entscheiden, ob die SPD förmlich in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU einsteigt oder nicht.

Aus Sicht des NRW-Landesvorsitzenden Michael Groschek gibt es allerdings noch viel Unsicherheit in der Partei. „Wir haben Mitglieder, die sagen Ja, und welche, die sagen Nein, und dazwischen ist ein großer Teil von nachdenklichen Unentschlossenen”, sagte Groschek dem Radiosender WDR2, nachdem er am Abend zuvor an einem Treffen von Schulz mit westfälischen Delegierten in Dortmund teilgenommen hatte.

Er rechne mit weiteren Diskussionen über die Sondierungsergebnisse mit der Union. „Natürlich werben wir für ein Ja, aber wir werben überzeugend und nicht überredend”, betonte Groschek. Die NRW-SPD besitzt beim Bonner Bundesparteitag großes Gewicht. Sie stellt fast ein Viertel der insgesamt 600 Delegierten. Am Dienstagabend trifft sich Schulz mit Delegierten aus dem Rheinland.

Schulz hatte am Montag nach der Vorbesprechung der westfälischen Delegierten in Dortmund erklärt, er sehe dem Parteitag sehr optimistisch entgegen. „Es war ein sehr offener und sehr konstruktiver Meinungsaustausch.”

Es wird keinen Beschluss geben

Die NRW-SPD wird im Unterschied zu anderen Landesverbänden der Partei nicht über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU und CSU abstimmen. „Eine formale Abstimmung, wie das andere Landesverbände machen, wird es bei uns im SPD-Landesverband NRW nicht geben”, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Seitens des Landesvorstandes werde es keinen Beschluss geben. Auch bei den Treffen von Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles mit den NRW-Delegierten seien keine Abstimmungen vorgesehen. So habe es bei dem Treffen in Dortmund, das ein Angebot an die Delegierten gewesen sei, unter anderem eine fachliche Diskussion mit Nahles über den Rententeil in den Sondierungsgesprächen gegeben.

In den Reihen der Partei gibt es weiter Skepsis gegenüber einer Fortsetzung der großen Koalition, wie Delegierte deutlich machten. So will der Vize-Chef der Dortmunder SPD, Jens Peick, auf dem Bundesparteitag dagegen stimmen. „Ich glaube, dass die SPD in einer GroKo noch weiter an Profil verlieren würde und dann bei den nächsten Wahlen noch schlechter abschneidet”, sagte Peick im rbb-Inforadio.

Andere machten deutlich, dass sie eine Minderheitsregierung der Union für den besseren Weg für die SPD halten. Weiteres Hauptargument der GroKo-Kritiker ist, dass die AfD nicht die Oppositionsführerrolle im Bundestag bekommen solle. Schulz forderte unterdessen die Befürworter auf, sich stärker zu Wort zu melden. „Ich ermutige alle, die zufrieden sind, das laut zu sagen”, sagte er in Dortmund.

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn appellierte an die SPD, die Ergebnisse der Sondierungen mit der Union zu akzeptieren. „Der eigene Erfolg sollte sich nicht daran bemessen, wie sehr der andere leidet”, sagte Spahn dem Nachrichtenportal t-online.de. „Einige in der SPD scheinen Erfolg aber genau daran zu messen: „Wie sehr haben wir der Union einen reingedrückt?” Das ist Selbstverzwergung”, meinte Spahn.