Düsseldorf - NRW-Regierung will mehr Geld für Straßen- und Radwegebau ausgeben

Düsseldorf.

Die schwarz-gelbe Landesregierung will im kommenden Jahr mehr Geld für den Straßen- und Radwegebau ausgeben und mehr Ingenieure für die Aufsicht von Straßenbauprojekten einstellen. Das Tempo beim Neubau und der Sanierung von Straßen solle erhöht werden, sagte der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf.