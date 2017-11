Düsseldorf.

Nach zunehmender Kritik hat die schwarz-gelbe Landesregierung bei der Abschaffung des Sozialtickets einen Rückzieher gemacht. Es sei „unbestritten, dass Bedürftige auch in Zukunft zu fairen Preisen mobil sein müssten“, erklärte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.