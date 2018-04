Düsseldorf - NRW-Projekt gegen Schulleitermangel: Rektorinnen in Teilzeit

Düsseldorf.

Schulleitung im Teilzeitmodell soll helfen, Führungsposten für Pädagogen wieder attraktiver zu machen und den Schulleitermangel in Nordrhein-Westfalen zu bekämpfen. Vom kommenden Schuljahr an wird dazu an bis zu fünf Grundschulen des Regierungsbezirks Arnsberg die Schulleitung mit jeweils zwei Teilzeitkräften erprobt.