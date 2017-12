Düsseldorf.

Die Briten wussten, dass es keine Liebesheirat war: Ihr Plan, eine Zwangsehe für die eroberten Landstriche „Rheinland“ und „Westfalen“ zu stiften, trug 1946 die treffend technokratische Überschrift „Operation Marriage“. Das Bundesland ist bis heute eine Patchwork-Familie geblieben: Nirgends in Deutschland gibt es so viel Kultur- und Strukturwandel wie in NRW, und nirgends haben Jahrzehnte der Zuwanderung eine ähnlich bunte Bevölkerung geschaffen.