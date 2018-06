Düsseldorf - NRW-Grüne wollen in der Sozialpolitik punkten

Düsseldorf.

Nach dem Debakel bei der Landtagswahl wollen die nordrhein-westfälischen Grünen in der Sozialpolitik punkten und in die Gesellschaft hineinhören. Der Landesparteitag in Troisdorf soll am 15. und 16. Juni eine drastische Verkleinerung des Landesvorstandes von 20 auf 8 Mitglieder beschließen, um schlagkräftiger zu werden und weniger Zeit in Sitzungen zu verschwenden.