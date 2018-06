Düsseldorf - NRW-Gründerstipendium geht an den Start

Düsseldorf.

Starthilfe für Existenzgründer: Ab 1. Juli können sich Start-ups und Gründer in Nordrhein-Westfalen für ein neues Stipendium des Landes bewerben. Wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, werden Stipendiaten bis zu ein Jahr lang mit 1000 Euro monatlich gefördert.