Düsseldorf - NRW erwägt landesweite Schulschließungen bei Extrem-Wetter

Düsseldorf.

Das nordrhein-westfälische Schulministerium erwägt landesweite Schulschließungen bei extremen Wetterlagen. Eine entsprechende neue Rechtsgrundlage werde geprüft, heißt es in einem Bericht von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) an den Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags. Das Gremium erörtert an diesem Mittwoch auf Antrag der Grünen-Opposition Konsequenzen aus dem Unterrichtschaos nach dem Orkan Friederike im vergangenen Monat.