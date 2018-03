Düsseldorf - NRW-Agrarministerin: Bessere Tierhaltung durch faire Preise fördern

Düsseldorf.

Nordrhein-Westfalens Agrarministerin Christina Schulze Föcking (CDU) hat an Verbraucher und Handel appelliert, Bemühungen um bessere Tierhaltung durch faire Preise zu unterstützen. Viele Bauern seien offen dafür, weniger Tiere zu halten oder ihnen mehr Platz zu bieten, unterstrich die Ministerin am Donnerstag in Düsseldorf.