Maastricht.

Eigentlich könnte am Mittwoch Jubiläum gefeiert werden: Am 21. März 1918, vor genau 100 Jahren also, wurde in den Niederlanden nämlich das Wählen an einem Mittwoch eingeführt. Das geschah unter anderem, um in dem überwiegend protestantischen Land die Wahlchancen kleiner calvinistischer Parteien zu erhöhen.