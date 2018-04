Groningen - Niederländer feiern Koningsdag und Willem Alexander Thronjubiläum

Groningen.

Der niederländische König Willem-Alexander hat seinen 51. Geburtstag und sein fünf-jähriges Amtsjubiläum in Groningen gefeiert. Er liebe seine Arbeit, sagte er am Freitag in der Stadt im Norden des Landes. „Es ist jeden Tag toll.” In Groningen feierte der König gemeinsam mit seiner Familie und zehntausenden Bürgern den traditionellen „koningsdag”.