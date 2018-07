Linnich - Nick Bralant will wegen des Brexits Deutscher werden

Linnich.

Im Sommer 2016 verspürte Nick Bralant kurzzeitig eine Abneigung gegen Grillpartys, die er bis dahin gerne besucht hatte. In den Wochen nach der Brexit-Abstimmung war das. Am 26. Juni hatten sich fast 52 Prozent seiner Landsleute für den Austritt Großbritanniens aus der EU ausgesprochen. „Ich konnte kaum in Ruhe ein Würstchen essen, ohne gefragt zu werden, was ich zum Brexit-Votum sage“, sagt der 48-Jährige.