Aachen.

Das aktuelle Vorzeigeprojekt des Clusters Produktionstechnik auf dem RWTH-Campus Melaten ist unübersehbar: Der elektrische Stadtflitzer „e.GO“ hat gleich am Eingang des am Donnerstag offiziell eröffneten Gebäudes des Clusters seinen „Showroom“ bekommen. Die Entwicklungen in der E-Mobilität sind die Leuchtturmprojekte des Clusters.