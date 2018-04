Düren.

Die 2014 eröffnete neue Trasse der Autobahn A4 muss bei Merzenich bereits repariert werden. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau ist bergbaubedingt ein „massiver Schaden“ aufgetreten. An einer bekannten geologischen Störungslinie, an der die Elsdorfer Scholle an die Rurscholle stößt, hat sich die Fahrbahn quer über alle sechs Fahrspuren angehoben.