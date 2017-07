Neuer Rhein-Ruhr-Express: Erster Triebwagen präsentiert

Wegberg. Außen ist er weiß-grau lackiert, innen bietet er 400 Sitzplätze: Der Schienenfahrzeugbauer Siemens hat am Mittwoch den ersten Prototypen des neuen Rhein-Ruhr-Expresses (RRX) vorgestellt. Mehr als 80 der modernen Triebwagenzüge sollen Ende kommenden Jahres im Großraum Rhein-Ruhr den Betrieb aufnehmen. Vorher stehen im Kreis Heinsberg intensive Tests an.

Sieben Vorserienfahrzeuge gehen jetzt im sogenannten Prüf- und Validationcenter (PCW) in Wegberg-Wildenrath in die mehrmonatige Testphase. Sie absolvieren ein umfangreiches Programm, bevor sie erstmals Fahrten im öffentlichen Bahnnetz absolvieren, schreibt der Hersteller.

„Hier prüfen wir, ob die Fahrzeuge fit sind für ihren täglichen Einsatz in und zwischen den Städten in Nordrhein-Westfalen“, sagte Sabrina Soussan, Leiterin des Geschäfts mit Hochgeschwindigkeits- und Regionalzügen sowie Lokomotiven von Siemens. „Jeder einzelne Zug der gesamten RRX-Flotte wird hier quasi vor der Haustür in Betrieb gesetzt werden.“

Siemens war im März 2015 von den Zweckverbänden Nahverkehr Rheinland (NVR), Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord), dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) mit der Lieferung der insgesamt 82 Elektrotriebzüge vom Typ Desiro HC und der Wartung über einen Zeitraum von 32 Jahren beauftragt. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von über 1,7 Milliarden Euro.

Jede Zugeinheit besteht aus vier Wagen, von denen der erste und der letzte als End- und Steuerwagen jeweils mit nur einem Deck und die beiden mittleren als Doppelstockwagen ausgeführt sind. „Großzügige Sichtachsen und Fensterfronten sorgen für eine angenehme Atmosphäre“, verspricht der Hersteller. Darüber hinaus bietet der RRX WLAN-Zugang und Steckdosen im gesamten Zug, Klapptische und Leseleuchten in der ersten Klasse sowie moderne Informationssysteme und Klimatisierung.

Auch hinter den Kulissen geht es zeitgemäß zu: „Moderne Datenkommunikation sorgt für einen ständigen Dialog zwischen Zug und Service-Einrichtung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 160 km/h und Fahrerassistenzsystemen für vorausschauendes Bremsen und Beschleunigen sorge der RRX auch auf den hochbelasteten Strecken im Rhein-Ruhr-Gebiet für einen optimalen Verkehrsfluss.

Siemens garantiert nach eigenen Angaben eine mehr als 99-prozentige Verfügbarkeit für den fahrplanmäßigen Betrieb.

